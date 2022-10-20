FATİH'TE GİZLİ BÖLMELİ EVE SAHTE PASAPORT BASKINI - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TE GİZLİ BÖLMELİ EVE SAHTE PASAPORT BASKINI

20.10.2022 12:41
FATİH'TE GİZLİ BÖLMELİ EVE SAHTE PASAPORT BASKINI

FATİH'te bir evde sahte pasaport düzenleyen yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

FATİH'te bir evde sahte pasaport düzenleyen yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin pasaport basımı ve baskın olması halinde polisten kaçmak için evin içine gizli bölmeler yaptığı tespit edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte pasaportlarla farklı ülkelere giriş-çıkış yapılmasını sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda, uluslararası bir suç şebekesine bağlı hareket ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Fatih Molla Gürani Mahallesi Sigortacı Sokak'ta bulunan bir evde sahte pasaport düzenlediği tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evin içerisinde binlerce pasaport ele geçirdi. Şüphelilerin pasaport basımı ve baskın yapılması halinde polislerden kaçmak için evin içine gizli bölmeler yaptıkları da belirlendi. Öte yandan şüphelilerin kurdukları düzenekle pasaportların orijinalliğini kontrol ettikleri belirlendi. Operasyonda şüphelilerin pasaport basımı için kullandıkları malzemeler de ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

-------------------------Ekiplerin gizli bölmeleri göstermesi-Ev içerisindeki gizli bölmeler-Şüphelilerin görüntüsü -Evde ele geçirilen belgeler-Şüphelilerin kullandığı malzemeler-Pasaport kontrolü yapılan oda

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
KROKİYLE KANALİZASYONDA ARANAN MUHAMMET'İN ANNESİ: OĞLUM BULUNSUN KROKİYLE KANALİZASYONDA ARANAN MUHAMMET'İN ANNESİ: OĞLUM BULUNSUN Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı Erzincan haberi: Erzincan'da kamyonet kasasında 18 düzensiz göçmen yakalandı Erzincan haberi: Erzincan'da kamyonet kasasında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE GİZLİ BÖLMELİ EVE SAHTE PASAPORT BASKINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
14:03 Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan indirdi: Yüzde 12'den 10,5'e düştü
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
12:05 Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 14:52:29. #1.13#
SON DAKİKA: FATİH'TE GİZLİ BÖLMELİ EVE SAHTE PASAPORT BASKINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement