FATİH'TE GİZLİ BÖLMELİ EVE SAHTE PASAPORT BASKINI

FATİH'te bir evde sahte pasaport düzenleyen yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin pasaport basımı ve baskın olması halinde polisten kaçmak için evin içine gizli bölmeler yaptığı tespit edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte pasaportlarla farklı ülkelere giriş-çıkış yapılmasını sağlayan şüphelilere yönelik operasyonda, uluslararası bir suç şebekesine bağlı hareket ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Fatih Molla Gürani Mahallesi Sigortacı Sokak'ta bulunan bir evde sahte pasaport düzenlediği tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evin içerisinde binlerce pasaport ele geçirdi. Şüphelilerin pasaport basımı ve baskın yapılması halinde polislerden kaçmak için evin içine gizli bölmeler yaptıkları da belirlendi. Öte yandan şüphelilerin kurdukları düzenekle pasaportların orijinalliğini kontrol ettikleri belirlendi. Operasyonda şüphelilerin pasaport basımı için kullandıkları malzemeler de ele geçirildi.