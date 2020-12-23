FATİH'TE GÖÇ İDARESİ ÖNÜNDE BEKLEYENLER SOSYAL MESAFEYE UYMADI - Son Dakika

FATİH'TE GÖÇ İDARESİ ÖNÜNDE BEKLEYENLER SOSYAL MESAFEYE UYMADI
23.12.2020 13:06
FATİH'te bulunan İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde oluşan uzun kuyruklarlarda sosyal mesafe unutuldu.
FATİH'te bulunan İstanbul
Valiliği Ek Hizmet Binası ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü
önünde oluşan uzun kuyruklarlarda sosyal mesafe unutuldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeyle birlikte kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 saatleri arası olarak değiştirilmişti. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelen yabancılar bina önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren binaya girmek isteyenlerin zaman zaman koronavirüs önlemleri arasındaki sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Görüntü dökümüKuyrukta bekleyenlerden görüntü
- İstanbul
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