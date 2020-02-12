Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 göçmen yakalandı - Son Dakika

Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 göçmen yakalandı

6 saat önce

İstanbul Fatih'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi.

İstanbul Fatih'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. İlçedeki 4 farklı adrese helikopter destekli operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen örgüte yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. İstanbul Fatih'te uluslararası göçmen kaçaklığı çalışmaları çerçevesinde operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında Fatih ilçesinde belirlenen 4 farklı adrese helikopter ve özel harekat polislerin de destekli eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda, 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 135 düzensiz göçmen, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

(İHA)

Fatih'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 135 göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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