Son Dakika Haberleri: Fatih'te Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın (1)

Fatih'te Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın (1)

1 saat önce

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAFatih'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı.

Fatih'te Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın (1), System.String[]
Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA

Fatih'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. binadakiler tahliye edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Ekiplerin müdahalesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:13 Kaynak: DHA

Fatih, Güncel
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