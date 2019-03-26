Fatih'te Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın (1)
1 saat önce
Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHAFatih'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı.
Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL DHA
Fatih'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. binadakiler tahliye edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-Ekiplerin müdahalesi
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:13 Kaynak: DHA
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