Son Dakika Haberleri: Fatih'te Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın (1)

Fatih'te Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın (1)

44 dakika önce

FATİH'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı.

Fatih'te Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın (1), System.String[]
FATİH'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. binadakiler tahliye edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:31 Kaynak: DHA

Polis, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan 13 Kişi Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi Almanya'da 6 Şehirde Bomba İhbarı! Polis Alarma Geçti Genç Kızı Saçlarından Tutup Tekme Tokat Dövdüler, Dehşeti Kaydettiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 21:15:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]