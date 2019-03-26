Fatih'te Göçmenlerin Kaldığı Binada Yangın (1)
44 dakika önce
FATİH'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı.
FATİH'te göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. binadakiler tahliye edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:31 Kaynak: DHA
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