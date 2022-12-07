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İstanbul Fatih 'te dün akşam saatlerinde göreve giden polis memuru K.A., iddiaya göre yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. tartışmaya başladı. Şahıslardan H.G.'nin, polis memuruna yumruk attığı öne sürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli polis memuru K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak amacıyla birkaç el ateş etti. Kurşunlardan biri H.G.'ye isabet etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kavga sırasında bir kişinin ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı - Son Dakika

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