İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde göreve giden polis memuru K.A., iddiaya göre yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. tartışmaya başladı. Şahıslardan H.G.'nin, polis memuruna yumruk attığı öne sürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli polis memuru K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak amacıyla birkaç el ateş etti. Kurşunlardan biri H.G.'ye isabet etti.
Yaralanan H.G. ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis memuru gözaltına alındı. Polis memuru K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Polis memuru, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kavga sırasında bir kişinin ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı - Son Dakika