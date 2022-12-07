Kavga sırasında bir kişinin ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı - Son Dakika
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Kavga sırasında bir kişinin ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı

07.12.2022 22:43

İstanbul Fatih'te göreve gittiği esnada 3 kişinin saldırısına uğradığı iddiasıyla kavga sırasında bir kişiyi silahla vurarak ölümüne sebep olan polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde göreve giden polis memuru K.A., iddiaya göre yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. tartışmaya başladı. Şahıslardan H.G.'nin, polis memuruna yumruk attığı öne sürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli polis memuru K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak amacıyla birkaç el ateş etti. Kurşunlardan biri H.G.'ye isabet etti.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Yaralanan H.G. ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis memuru gözaltına alındı. Polis memuru K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Polis memuru, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavga sırasında bir kişinin ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı - Son Dakika

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