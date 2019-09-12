Son Dakika Haberleri: Fatih'te "gürültü kavgası" kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
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Fatih'te "gürültü kavgası" kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

34 dakika önce

FATİH'te gürültü yapma tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fatih'te
FATİH'te gürültü yapma tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgile göre, motosikletle gürültü çıkardığı öne sürülen kişilerle esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Buradan ayrılan motosikletliler bir süre sonra arkadaşlarıyla beraber tekrar geldi. Grup ile esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Tartışma anı güvenlik kamera görüntüleri
Aktüel görüntü
Ambulanstan görüntü
Kovanlardan görüntü
Polis ekiplerinden görüntü
Diğer detaylar


- İstanbul
Aktüel, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:45 Kaynak: DHA
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