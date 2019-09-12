Fatih'te "gürültü kavgası" kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
22 dakika önce
FATİH'te gürültü yapma tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:53 Kaynak: DHA
FATİH'te gürültü yapma tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgile göre, motosikletle gürültü çıkardığı öne sürülen kişilerle esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Buradan ayrılan motosikletliler bir süre sonra arkadaşlarıyla beraber tekrar geldi. Grup ile esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis
ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
- İstanbul
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