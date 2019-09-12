Fatih'te "gürültü kavgası" kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

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İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı?