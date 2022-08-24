İstanbul'un göbeğinde birbirine giren araçlar alev topuna döndü

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İstanbul'un Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı'nda saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Aksaray istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol temizlik kamyonuna çarptı.

ARAÇLAR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ile temizlik kamyonundan alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyürken sürücüler kendilerini araçlardan dışarı atmayı başardı. O esnada yolda seyir halde olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.