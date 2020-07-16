Fatih'te hain darbe girişiminin 4. yılında anma programı - Son Dakika

Fatih'te hain darbe girişiminin 4. yılında anma programı

Fatih Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi.

Fatih Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi. Programda konuşan Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "O gece gösterilen cesaret örneği, bir gecede aniden ortaya çıkmış bir şey değildir" dedi.

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Fatih Belediyesi hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Saraçhane Anıt Park'ta sosyal mesafeyi koruyarak bir program düzenledi. Yapılan programda o gün kahramanca hainlere karşılık veren 15 Temmuz Şehitleri anıldı. Programda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dualar edildi. Anma programına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı, Şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

"Şanlı bir destanın yazıldığı simge noktalardan olmuştur"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, o gece vatandaşların sadece ellerinde Türk bayrağıyla hain darbe girişimine karşılık verdiğini ve bir destan yazıldığını belirterek, "4 yıl önce bugün ihanet girişiminde Fatih'in Saraçhane ve Emniyet'inde şanlı bir destanın yazıldığı simge noktalardan olmuştur. Öncelikle Fatihliler ve yakın ilçelerden vatanını seven vatanseverler ellerinde sadece bayrakları olduğu halde, birlik ve beraberliğimizden aldığı cesaretle o gün bugündür, 'Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz' bilinciyle surda bir gedik açma inancı ve sevdasıyla unutulmaz bir destana imza attılar" dedi.

"Darbeye darbe yapan tek millet olarak tarihe geçtik"

Anma programlarını her zaman Saraçhane'de yapacaklarını belirten Başkan Turan, "Ülkemizin dört bir yanından çatışma haberleri gelirken Cumhurbaşkanımızın başkomutan sıfatıyla halkımızı meydanlara ve havaalanına daveti milletimizin bilgece öngörüsü ve dirayetiyle birleşerek bu kalkışmaya anında reaksiyon gösterildi. Saraçhane meydanında gönlümüzden geçen milletimizin gençlerimizin unutmaması için Allah ömür verdiği sürece biz bu anma toplantılarını burada bu meydanda bu parkta inşaallah yapacağız ki bu bilinç hiçbir zaman unutulmasın. Darbeye darbe yapan tek millet olarak tarihe geçtik. O gece gösterilen cesaret örneği, bir gecede aniden ortaya çıkmış bir şey değildir. Üzerinden kaç yıl, kaç yüzyıl geçerse geçsin, bu ihaneti asla unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Programa katılan vatandaşların ve şehit yakınlarının, slayt gösterisi yapıldığı sırada gözyaşlarını tutamadığı anma programında duygusal anlar yaşandı. Program sabah namazına kadar devam edecek. - İSTANBUL

Fatih Belediyesi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih'te hain darbe girişiminin 4. yılında anma programı - Son Dakika
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