Fatih'te hamile kadını gasp etmeye çalışan şüpheliye meydan dayağı kamerada - Son Dakika
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Fatih'te hamile kadını gasp etmeye çalışan şüpheliye meydan dayağı kamerada

29.07.2023 16:25

İstanbul Fatih'te amile bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden biri vatandaşlar tarafından yakalanarak tekme tokat darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İstanbul Fatih'te hamile bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden 3 şüpheliden 1'i, vatandaşlar tarafından yakalanarak dövüldü. Vatandaşlar, kadının çantasını geri verirken şüpheliyi polise teslim etti. Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 3 şüpheli, hamile bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp ederek kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Elindeki çantayı yol kenarına atan şüphelilerden 1'i, vatandaşlar tarafından yakalanıp dövüldü.

EKİPLER EMNİYETE GÖTÜRDÜ

Yol kenarına atılan çanta hamile kadına teslim edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çocuk yaştaki gasp şüphelisi H.B., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların şüpheliyi yakaladıktan sonra dövdüğü, daha sonra çantanın yerini öğrendikleri görülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te hamile kadını gasp etmeye çalışan şüpheliye meydan dayağı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te hamile kadını gasp etmeye çalışan şüpheliye meydan dayağı kamerada - Son Dakika
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