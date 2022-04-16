Fatih'te hareketli anlar kamerada - Son Dakika
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Fatih'te hareketli anlar kamerada

16.04.2022 12:39
Fatih'te hareketli anlar kamerada

FATİH'te 6 ayrı hırsızlık olayının ardından otopark görevlisi kılığına giren polis ekipleri, şüpheliyi otoparka yine hırsızlık amaçlı geldiği sırada yakaladı.

FATİH'te 6 ayrı hırsızlık olayının ardından otopark görevlisi kılığına giren polis ekipleri, şüpheliyi otoparka yine hırsızlık amaçlı geldiği sırada yakaladı. Hareketli anların yaşandığı o dakikalar kameraya yansıdı.

Polis, Fatih'te bulunan otoparkta gerçekleşen 6 hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, aralıklarla otoparka gelerek araçlardan hırsızlık yapan kişiyi beklemeye başladı. H.İ. adlı şüpheli, 13 Nisan'da tekrar otoparka geldi. Otopark görevlisi kılığındaki polis harekete geçti.

Polisleri fark eden H.İ. elindeki tornavidayı sallayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında polis havaya ateş açtı. Yaşanan kovalamacanın sonucunda şüpheli, Cibali Mahallesi Alaattin Çıkmazı'nda gözaltına alındı.

H.İ., polis merkezindeki işlemlerinin ardından  "Otodan Hırsızlık", "Görevli Memura Mukavemet" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Fatih'te hareketli anlar kamerada
Fatih'te hareketli anlar kamerada
Fatih'te hareketli anlar kamerada
Fatih'te hareketli anlar kamerada
Fatih'te hareketli anlar kamerada
YORUMLAR
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Kağıthane'de bir garip hırsızlık: Bazılarını çaldı, bazılarının da ücretini ödedi...Hırsızlık anları kamerada Kağıthane'de bir garip hırsızlık: Bazılarını çaldı, bazılarının da ücretini ödedi...Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te hareketli anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te hareketli anlar kamerada - Son Dakika
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