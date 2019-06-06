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Fatih'te hareketli dakikalar

1 saat önce

FATİH'te 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisi harekete geçirdi.

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FATİH'te 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisi harekete geçirdi. Çok sayıda araca çarparak polislerden kaçan şüpheli sürücü, en son bir araca daha çarpınca durmak zorunda kaldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay, Fatih Yusufpaşa mevkinde meydana geldi. Polis şüpheli gördüğü otomobil sürücüsü Mohamed El Monaddame'yi durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, mahalle aralarında polisten kaçmaya başladı. Çok sayıda araca, motosiklete ve bir polis otosuna çarparak kaçısını sürdüren şüpheli araç girdiği ara sokakta önüne çıkan bir başka otomobile daha çarparak durdu. Polisi alarma geçiren şüpheli, gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:39 Kaynak: DHA
Polis, Fatih, Güncel
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