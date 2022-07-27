FATİH'TE HAVUZ PATLADI; OKUL BAHÇESİ GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika
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FATİH'TE HAVUZ PATLADI; OKUL BAHÇESİ GÖLE DÖNDÜ

27.07.2022 13:10
FATİH'TE HAVUZ PATLADI; OKUL BAHÇESİ GÖLE DÖNDÜ

FATİH'te portatif havuzun patlaması sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu.

FATİH'te portatif havuzun patlaması sonucu okulun bahçesi ve bodrumu su ile doldu. Yaşanan panik kameraya yansıdı.

Fatih Belediyesi tarafından Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine bir süre önce portatif havuz kuruldu. Sıcak havada çocukların yüzmesini sağlamak amacıyla kurulan havuzu çevreleyen demirlerden birinin kayması sonucu havuz patladı. Tonlarca su içinde okul bahçesi ve bodrumuna dolarken bu sırada içinde bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Çocukların "tsunami gibiydi" sözleri cep telefonuyla çekilen görüntülere yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine yetkililer gelerek bilgi alırken, hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herhangi mal ve cana zarar gelmeyen olaya ekiplerimiz hızlıca müdahale etmişlerdir. Gerekli tedbirler alındıktan sonra cuma günü itibariyle havuzumuz tekrar hizmete açılacaktır" denildi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Belediyesi, Anadolu Lisesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE HAVUZ PATLADI; OKUL BAHÇESİ GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE HAVUZ PATLADI; OKUL BAHÇESİ GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika
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