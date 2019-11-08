Fatih'te hayatını kaybeden kardeşlerin arkadaşı Adli Tıp Kurumu'na geldi

İSTANBUL - Fatih'te hayatını kaybeden 4 kardeşin arkadaşı Serpil Alkan Adli Tıp Kurumu'na geldi. Serpil Alkan cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alıp ikindi vakti defnetmek istediğini söyledi.

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin 33 yıllık arkadaşları Serpil Alkan avukatı Aydın Egemen ile birlikte cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Serpil Alkan evrak işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na girdi. 40 dakika süren işlemlerin ardından Serpil Alkan çıkışta bir an önce cenazeyi almak istediklerini belirterek, "Bugün işlemleri halledersem inşallah cenazeyi ikindiye kaldıralım. Hatta duyduğum kadarıyla da iki kişi de Adana ve Mersin'e yolladık akrabalarını arıyorlar. 4 tane kardeşleri var babasının ikinci evliliğinden onlar sonradan ortaya çıktılar. Ben ifade verdim suç duyurusunda bulundum ev sahibi için. Satılan evden 60 milyar borç para almışlar bankada borçları vardı. Herhalde onları vereceklerdi" dedi.

Serpil Alkan'ın avukatı Aydın Egemen ise "Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sabah izah ettim. Serpil Alkan ile ilgili müracaatın kapıdan alınmadığını izah etmiştim. Şimdi yazılan dilekçenin altına bende avukat olarak talep ettim cenazelerin alınmasını. Önce dilekçemiz kayda alınmak istenmedi daha sonra evrak kayıt numarası verilerek evrakımız alındı. Cenazemizin teslimini bekliyoruz. Buradan da teslim alıncaya kadar da ayrılmayacağız. Cenaze nakil ve defin işlemleri burada işliyor verilmemesi için hiçbir neden yok ama net bir şekilde verileceği söylenmedi. Aileye şu ana kadar ulaşılamadı cenaze bizim dini inancımıza göre fazla beklemez biz cenazemizi bir an önce almak istiyoruz" diye konuştu.