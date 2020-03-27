FATİH'TE HAYVANLAR İÇİN SOKAKLARA MAMA BIRAKILIYOR - Son Dakika

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FATİH'TE HAYVANLAR İÇİN SOKAKLARA MAMA BIRAKILIYOR
6 saat önce
Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanlar evlerinden çıkmayınca aç kalabilecek hayvanlar için sokaklara mama bırakılıyor.
Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanlar evlerinden çıkmayınca aç kalabilecek hayvanlar için sokaklara mama bırakılıyor. Koronavirüs
tedbirleri kapsamında insanların sokaklardan çekilmesiyle sokak hayvanları aç kalmaya başladı. Bunun önüne geçmek için, Fatih Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlar için sokaklara mama bıraktı. Ekipler, belirledikleri noktalara sokak hayvanları için mama bırakmayı sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ekiplerin mama bırakması
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:46 Kaynak: DHA
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