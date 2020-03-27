FATİH'TE HAYVANLAR İÇİN SOKAKLARA MAMA BIRAKILIYOR - Son Dakika

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Fatih 'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanlar evlerinden çıkmayınca aç kalabilecek hayvanlar için sokaklara mama bırakılıyor.

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Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti