FATİH'TE HAYVANLAR İÇİN SOKAKLARA MAMA BIRAKILIYOR - Son Dakika

Fatih 'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında insanlar evlerinden çıkmayınca aç kalabilecek hayvanlar için sokaklara mama bırakılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların sokaklardan çekilmesiyle sokak hayvanları aç kalmaya başladı. Bunun önüne geçmek için, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlar için sokaklara mama bıraktı. Ekipler, belirledikleri noktalara sokak hayvanları için mama bırakmayı sürdürüyor.

- Okuristanbul