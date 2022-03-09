FATİH'TE HERZOG PROTESTOSU - Son Dakika
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FATİH'TE HERZOG PROTESTOSU

09.03.2022 12:19

FATİH'te toplanan bir grup İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'in Türkiye ziyaretini protesto etti.

FATİH'te toplanan bir grup İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'in Türkiye ziyaretini protesto etti.

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un, 9- 10 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunması Saraçhane Parkı'nda toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Mavi Marmara Derneği öncülüğünde toplanan grup Ülkemizde Katil İstemiyoruz yazılı pankart açarak Herzog ve İsrail aleyhinde slogan attı. Grup adına açıklama metnini okuyan Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, Son 70 yıldır Ortadoğu'da sadece problemden, kandan ve gözyaşından beslenen siyonist işgal çeteleri, sadece Filistin için değil; Türkiye içinde bir güvenlik sorunudur. 2010 yılında insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisine, uluslararası sularda yaptıkları hukuksuz saldırı ile 9 vatandaşımız şehit edilmiş, 1 kişi 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit olmuştur. 56 insani yardım gönüllüsü de, ağır bir şekilde yaralanmıştır. Bu saldırı sonrasında yaşanan süreçte Mavi Marmara Derneği olarak tam 12 yıldır süren hukuk mücadelesine başladık. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız adına ulusal ve uluslararası mecralarda yaptığımız kişisel başvurulara, gayri hukuki şekilde engel olunmaya çalışıldı. Mülkün temeli olan adalet; Yahudi lobisinin gizli görüşmeleri ile engellenmeye çalışıldı dedi.

Polis protesto gösterisi boyunca çevrede güvenlik önlemi alırken, grup eylemin ardından parktan ayrıldı.

FATİH'TE HERZOG PROTESTOSU
FATİH'TE HERZOG PROTESTOSU
FATİH'TE HERZOG PROTESTOSU
FATİH'TE HERZOG PROTESTOSU

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Kaynak: DHA

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