Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. - Son Dakika

Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı.

6 saat önce

Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı.

Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı., System.String[]

Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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