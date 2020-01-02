Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. - Son Dakika

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Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı.
6 saat önce
Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
Fatih'te Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bir gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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