Son Dakika Haberleri: Fatih'te Hırsızlık

Fatih'te Hırsızlık

29 dakika önce

Fatih'te bir vakıf bahçesinden kurşun levha çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Fatih'te bir vakıf bahçesinden kurşun levha çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak saat 11.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi'ndeki bir vakıf bahçesinden 68 kilogram kurşun levha çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli C.U. (29), Cerrahpaşa Mahallesi'nder metruk bir binada kurşun levhalarla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:45 Kaynak: AA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel
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