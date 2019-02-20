Fatih'te Hırsızlık

Fatih'te bir vakıf bahçesinden kurşun levha çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fatih'te bir vakıf bahçesinden kurşun levha çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.



Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak saat 11.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi'ndeki bir vakıf bahçesinden 68 kilogram kurşun levha çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.



Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli C.U. (29), Cerrahpaşa Mahallesi'nder metruk bir binada kurşun levhalarla birlikte yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eski Eşi ile Kızını Öldüren, Oğlunu da Ağır Yaralayan Cani Babadan Kan Donduran Sözler: Katliam Yaptım

Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı

İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi