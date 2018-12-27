Fatih'te Hırsızlık Operasyonu

Fatih'te bir iş yerinden 30 cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih'te bir iş yerinden 30 cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 14 Aralık'ta Fatih'te cep telefonu satan bir iş yerine giren hırsızlar, 60 bin lira değerinde 30 cep telefonu alarak kaçtı.



İş yeri sahibi Erdinç T'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



İş yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden İlhan B'nin (37) adresini tespit eden polis, Vatan Caddesi'nde şüpheliyi yakaladı. İlhan B'nin "iş yerinden hırsızlık" ve "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Bu arada, söz konusu iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iş yeri kepengini kırıp içeriye girerek cep telefonlarını aldıkları anlar yer alıyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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