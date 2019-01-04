Fatih'te Hırsızlık Operasyonu

Fatih'te bir üniversite hastanesinin eczane bölümünden tıbbi malzeme hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te bir üniversite hastanesinin eczane bölümünden tıbbi malzeme hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Fatih'te bir üniversite hastanesinin eczane bölümünden farklı tarihlerde iki araçla tıbbi malzeme hırsızlığı yapıldığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Polis 15 gün süren teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında, otoparkta çalışır halde bekleyen araçtan şüpheli Ç.K'nin boş sırt çantasını alarak hastaneye girdiğini, sonra dolu çantayı araca yerleştirdiğini tespit etti.



Aracı takip eden ekip, şüphelinin aracı bir süre sonra durdurarak S.C'ye devrettiğini, S.C'nin de bir süre sonra araca H.D'yi aldığını belirledi. Aracı durduran polis ekipleri, S.C ve H.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda sırt çantasında, 12 şişe tıbbi malzeme bulundu.



Şüpheli ikinci aracın da aynı gün hastane otoparkından hareket ettiğini tespit eden ekip, otobüs durağı önünde park halinde duran araçtaki K.K ile M.K'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda, 31 tıbbi malzeme ele geçirildi.



K.K'nin tıbbi ürünleri Şehremini Mahallesi'nde tıbbi ürünler satan amcası A.K'nin iş yerine götürdüğü belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda A.K yakalanırken, hırsızlığa konu olduğu değerlendirilen, farklı markalarda 21 tıbbi malzeme elde edildi.



Yapılan araştırma sonucunda hastane personeli S.B ve M.K'nin, 7 ve 19 Aralık'ta hastane eczanesinden 42 tıbbi malzemeyi, şüpheli K.K'ye bin 500 lira karşılığında sattığı tespit edildi.



S.B, M.K ve Ç.K ifade için çağrıldıkları Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Ayrıca çalınan tıbbi malzemelerin eski olduğu, 2008 yılından beri otomasyon sisteminde kaydı bulunmadığı ve ihale yöntemi ile alınmadığı belirlendi.



Ç.K, S.C, S.B, K.K, M.K ve A.K tutuklanırken, H.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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