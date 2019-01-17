Fatih'te Hırsızlık Operasyonu

Fatih
'te girdikleri iş hanlarındaki iş yerlerinden yaklaşık 7 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 18 Kasım 2018 ile 13 Ocak 2019 tarihleri arasında Fatih'te iş hanlarındaki iş yerlerinden gerçekleşen hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapan ekipler, yaptıkları operasyonla elebaşı Mazlum T, eşi Merve T. ile Bayram Y, Ercan T, Mikail Ç, Hüseyin O, Hamza T, Yüksel A. ve Mesut A'yı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye götürüldü.
Yeni Han
, Pamir Han, Gümüş
Han, Kıyıl Han ve Erciyes
Han'daki yaklaşık 100 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin, hırsızlık öncesinde ayakkabı boyacısı, midyeci ve kağıt toplayıcısı kılığında iş hanlarına gittikleri ve keşif yaptıkları tespit edildi.