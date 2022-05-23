Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı - Son Dakika
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Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

23.05.2022 11:46
Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

Fatih Beyazıt'ta husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Fatih Beyazıt'ta husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. Olayda 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sıralarında Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki esnaf arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale etti. Olayda 1'i polis memuru 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayı anlatan Fırat Bayhan, "Biz de bilemiyoruz dükkanı açıyorduk. Bir anda sesler gelmeye başladı. Belki bir 100 tane silah ateş edildi. Bir tane hamalın vurulduğunu gördük. İşte taksiyle hızlıca götürdüler. Sonra da kaçtıkları söyleniyor. Yaralı polisin durumunun ağır olduğu sırtından vurulduğunu söyleniyor. 4-5 kişi daha yerdeymiş. Esnaf arasında olmuş. Bundan 5-6 ay önce de olmuştu. Yine yanı kişiler. Bu sefer daha tedarikli gelmişler galiba. Polis araya girmek isterken galiba silah ateşlenince polis de yaralandı. Biz tam olarak kimlerin vurulduğunu bilmiyoruz. İki taraf da husumetliydi" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

silahlı çatışma, Fatih Beyazıt, Esnaf, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı - Son Dakika
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