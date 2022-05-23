Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

23.05.2022 20:40
Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı Fatih Beyazıt'ta husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

İSTANBUL - Fatih Beyazıt'ta husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. Olayda 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 11.00 sıralarında Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki esnaf arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale etti. Olayda 1'i polis memuru 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayı anlatan Fırat Bayhan, "Biz de bilemiyoruz dükkanı açıyorduk. Bir anda sesler gelmeye başladı. Belki bir 100 tane silah ateş edildi. Bir tane hamalın vurulduğunu gördük. İşte taksiyle hızlıca götürdüler. Sonra da kaçtıkları söyleniyor. Yaralı polisin durumunun ağır olduğu sırtından vurulduğunu söyleniyor. 4-5 kişi daha yerdeymiş. Esnaf arasında olmuş. Bundan 5-6 ay önce de olmuştu. Yine yanı kişiler. Bu sefer daha tedarikli gelmişler galiba. Polis araya girmek isterken galiba silah ateşlenince polis de yaralandı. Biz tam olarak kimlerin vurulduğunu bilmiyoruz. İki taraf da husumetliydi" dedi.

Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
YORUMLAR
500
Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

silahlı çatışma, Fatih, Esnaf, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Erdoğan, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 20:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement