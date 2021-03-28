Fatih'te "Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Uygulama kapsamında bazı metruk binalar aranarak gerekli kontroller yapıldı.

Kısıtlamaya ilişkin vatandaşların izin belgelerini de kontrol eden polis ekipleri, maske takmayan vatandaşları uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 'ın talimatıyla, Güven Timleri Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Yıldırım ekiplerince Vatan Caddesi ile civarında gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

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