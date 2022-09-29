Fatih'te 'Huzur İstanbul' denetimi - Son Dakika
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Fatih'te 'Huzur İstanbul' denetimi

29.09.2022 23:25
Fatih'te 'Huzur İstanbul' denetimi

İSTANBUL genelinde "Huzur İstanbul" denetimleri yapıldı.

İSTANBUL genelinde "Huzur İstanbul" denetimleri yapıldı. Kentin belirli kısımlarında şüphe üzerine durdurulan araçlar ve içinde bulunanlar, ekipler tarafından aranarak GBT kontrolleri yapıldı. Kask takmadığı görülen 5 sürücünün motosikletleri bağlandı.

İstanbul genelinde belirli yerlerde kurulan kontrol noktalarında eş zamanlı "Huzur İstanbul" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

FATİH'TE DURDURULAN ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Saat 19.00-21.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araçlar didik didik aranırken, içindekiler kimlik kontrolünden geçirildi. Narkotik köpekleri de aramalarda yer alırken, polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Kask takmadığı görülen 5 sürücünün motosikletleri bağlandı.


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Kaynak: DHA

Narkotik, İstanbul, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te 'Huzur İstanbul' denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te 'Huzur İstanbul' denetimi - Son Dakika
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