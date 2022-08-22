Yayaya çarpan İETT otobüsünün yoluna devam ettiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Yayaya çarpan İETT otobüsünün yoluna devam ettiği anlar kameraya yansıdı

22.08.2022 13:50

İstanbul Fatih'te yol kenarında yürüyen yayaya çarpan İETT otobüsü hiçbir şey yokmuş gibi yola devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Topkapı Sulukule Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü, yol kenarında yürüyen bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi yaralanırken, kazayı fark etmeyen İETT sürücüsü yoluna devam etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

"ARKASINDAN BAĞIRDIK AMA NAFİLE"

Kazayı gören esnaf Osman Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herhalde yayayı fark etmedi. Yaya, direkle otobüs arasında sıkıştı. Ondan sonra devam etti, gitti. Biz arkasından bağırdık. Bağırdıktan sonra ilerde durdu, seslendik hiç bakmadı bile. Yayayı biz aldık, elini yüzünü yıkadık, kolu falan incinmişti. Polisleri aradık. Allah'tan hayati bir tehlikesi yok, şükürler olsun ama şoför arkadaş hatalıydı bizce." diye konuştu.

Yolda yürüyen yayaya çarpan İETT otobüsü, hiçbir yokmuş gibi yola devam etti
Yolda yürüyen yayaya çarpan İETT otobüsü, hiçbir yokmuş gibi yola devam etti
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Kaynak: AA

Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayaya çarpan İETT otobüsünün yoluna devam ettiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yayaya çarpan İETT otobüsünün yoluna devam ettiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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