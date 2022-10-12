Fatih'te İETT şoförü durak soran yolcuyu yumrukladı! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Fatih'te İETT şoförü durak soran yolcuyu yumrukladı! O anlar kameraya yansıdı

12.10.2022 21:10

İstanbul Fatih'te bir yolcunun İETT şoförüne "Cevizlibağ durağından geçiyor mu?" diye sormasıyla başlayan tartışma, yumruklu saldırı ile son buldu. Saldırıya uğrayan yolcu olay anını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Fatih'te İETT otobüsüne binen bir yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, yolcu şoföre "Cevizlibağ durağından geçiyor mu?" diye sordu. Şoförün "Görmüyor musun, orada yazıyor!" diyerek tepki gösterdiği yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.

Durak soran yolcuyu yumrukladı! İETT şoförünün saldırı anı kameraya yansıdı

YUMRUKLAYIP ARAÇTAN İNDİRDİ

Yolcunun kayıt aldığını gören şoför yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

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Kaynak: DHA

Cevizlibağ, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te İETT şoförü durak soran yolcuyu yumrukladı! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te İETT şoförü durak soran yolcuyu yumrukladı! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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