Fatih'te İETT şoförü durak soran yolcuyu yumrukladı! O anlar kameraya yansıdı

Fatih'te İETT otobüsüne binen bir yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, yolcu şoföre "Cevizlibağ durağından geçiyor mu?" diye sordu. Şoförün "Görmüyor musun, orada yazıyor!" diyerek tepki gösterdiği yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.

YUMRUKLAYIP ARAÇTAN İNDİRDİ

Yolcunun kayıt aldığını gören şoför yerinden kalkarak yolcunun üzerine yürüdü. Şoför, yumruklar savurduğu yolcuyu araçtan indirip yoluna devam etti. Yumrukların hedefi olan yolcu tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.