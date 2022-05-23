Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma - Son Dakika
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Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma

23.05.2022 12:15

İstanbul Fatih'te, iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te, iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında kavga çıktı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmeleri üzerine bir polis ile 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Caddeyi tedbir amacıyla geçişe kapatan polis ekiplerince, 27 zanlı gözaltına alındı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtilerek, "Olaya müdahale eden polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki bir vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma
Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma
Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma
Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma
Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma
Fatih'te iki esnaf grubu arasında silahlı çatışma

YORUMLAR
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Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı Fatih'te husumetli iki esnaf arasında silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı Polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma Polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma
Kaynak: AA

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