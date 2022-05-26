Fatih'te iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmada yaralanan kişi öldü - Son Dakika
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Fatih'te iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmada yaralanan kişi öldü

26.05.2022 18:27
Fatih'te iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmada yaralanan kişi öldü

İstanbul Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmada yaralanan yabancı uyruklu kişi, hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmada yaralanan yabancı uyruklu kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Beyazıt'ta 23 Mayıs'ta çıkan silahlı çatışmada yaralanan Kamran Dadaşzade (53) tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olay

Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında kavga çıkmıştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmeleri üzerine bir polis ile 6 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Caddeyi tedbir amacıyla geçişe kapatan polis, 27 kişiyi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Polis, Fatih, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmada yaralanan kişi öldü - Son Dakika


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