Fatih'te iki grup arasında bıçaklı şişeli kavga kamerada - Son Dakika
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Fatih'te iki grup arasında bıçaklı şişeli kavga kamerada

11.09.2022 14:01
Fatih'te iki grup arasında bıçaklı şişeli kavga kamerada

FATİH Beyazıt'ta iki grup arasında bıçaklı ve şişeli kavga çıktı.

FATİH Beyazıt'ta iki grup arasında bıçaklı ve şişeli kavga çıktı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, kavgada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ellerinde şişe ve bıçak olan iki grup birbirine saldırdı. Kavgada bir kişi yaralandı.

Kavga nedeniyle tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında tartışma yaşandığı, tartışma sonrası tarafların birbirlerine girdiği ve bir iş yerinin eşyalarının yere düştüğü ve tarafların uzaklaştığı yer alıyor.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te iki grup arasında bıçaklı şişeli kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te iki grup arasında bıçaklı şişeli kavga kamerada - Son Dakika
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