Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

16.10.2022 09:23
Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, etrafa saçılan mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayıp incelemek üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Silivrikapı, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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