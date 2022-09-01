FATİH'TE ÇALDIĞI TELEFONLA BANKA HESABINA GİRİP 214 BİN LİRA DOLANDIRDI - Son Dakika
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FATİH'TE ÇALDIĞI TELEFONLA BANKA HESABINA GİRİP 214 BİN LİRA DOLANDIRDI

01.09.2022 09:55
FATİH'TE ÇALDIĞI TELEFONLA BANKA HESABINA GİRİP 214 BİN LİRA DOLANDIRDI

FATİH'te iki kardeşin işlettikleri restoranda motosikletli kurye olarak çalışan Heybet A., kasanın yanındaki cep telefonunu çaldı.

FATİH'te iki kardeşin işlettikleri restoranda motosikletli kurye olarak çalışan Heybet A., kasanın yanındaki cep telefonunu çaldı. İddiaya göre, telefon bankacılığı ile girdiği hesaptaki 114 bin lirayı çeken Heybet A. daha sonra 100 bin lira kredi aldı. İş yeri sahibi Furkan Yılmaz, zararının kredi faiziyle birlikte 270 bin lirayı bulduğunu belirterek, "Mobil bankacılık üzerinden işlemler yapmış. Banka hesaplarımızın şifresini nasıl kırdı bilmiyoruz. Belki gizliden ağabeyimin şifrelerini gördü, onu tam bilemiyoruz" dedi.

Olay, geçen perşembe günü İskenderpaşa Mahallesi Horhor Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Yılmaz'ın ağabeyi Ömer Yılmaz sahibi oldukları restoranın kasa bölümündeki masaya telefonunu bıraktı. Restoranda, motokurye olarak çalışan Heybet A. telefonun bulunduğu masaya doğru yaklaştı. Heybet A., önce etrafı kontrol etti, ardından uygun zamanda telefonu el çabukluğuyla cebine atarak dükkandan çıktı. Ömer Yılmaz kasaya geri döndüğünde telefonunu bıraktığı yerde bulamadı. Ardından kardeşi Furkan Yılmaz'a durumu söyledi. Yılmaz kardeşler güvenlik kamera kayıtlarını izleyince hayatlarının şoku yaşadı. Telefonu çalan hırsızın yıllardır tanıdıkları ve arkadaşları olan Heybet A. olduğunu gördüler.

MOBİL BANKACILIK HESABINA GİREREK 100 BİN LİRALIK KREDİ ÇEKMİŞ

Furkan Yılmaz'ın ağabeyi Ömer Yılmaz banka hesaplarını kontrol edince ikinci şoku yaşadı. Banka hesabına baktığında hesabından parça parça para çekildiğini gördü. Heybet A. iddiaya göre çaldığı telefonun kilidini kırarak mobil banka hesaplarına girdi. Ardından, Anuştekin banka hesabından 100 bin lira kredi çekti. Yılmaz'ın hesabındaki 114 bin lirayı da parça parça başka hesaplara havale yaptı. Ömer Yılmaz durumu fark edince hemen bankayı arayarak hesaplarını bloke ettirdi.

"PARÇA PARÇA TOPLAMDA 267 BİN LİRA PARAYI ÇEKMİŞ HESABIMIZDAN"İş yeri sahibi Furkan Yılmaz, şu an ki zararının çekilen kredinin faiziyle birlikte 270 bin lira civarında olduğunu söyledi. Yılmaz, "Heybet A. isimli arkadaşımız bizimle birlikte çalışıyordu. Biz yıllardır onu tanıyoruz. Abim ona çok güveniyordu. Telefonunu kasanın olduğu yerdeki masaya bıraktı. Telefonu almış götürmüş iş esnasında, o gün çalıştığı parayı da almış. Çalıştığı motosikleti de bırakıp gitmiş. Ağabeyim 'Heybet yapmaz, ona güveniyoruz yıllardır tanıyoruz' dedi. Kamera görüntülerini inceledik baktık, görüntülerde Heybet telefonu alıp kaçıyor. Sonra banka hesaplarımıza baktık hesaplarımız boşaltılmış. Başkalarına banka hesabından havale yapmış. Parayı parça parça 60 bin, 70 bin, 40 bin, 9 kez ayrı ayrı 5'er bin toplamda 267 bin lira parayı çekmiş hesabımızdan. Mobil bankacılık üzerinden işlemler yapmış. Banka hesaplarımızın şifresini nasıl kırdı bilmiyoruz. Belki gizliden ağabeyimin şifrelerini gördü, onu tam bilemiyoruz. Sonra telefonlarını ve bütün sosyal medya hesaplarını kapattı. Biz ona ulaşamıyoruz. Kaçıp saklandı. Polise giderek Heybet hakkında şikayette bulunduk. Ama parayı harcadı mı ne yaptı bilmiyoruz" dedi.

İki kardeş polis merkezine giderek arkadaşları Heybet A. hakkında şikayette bulundu.

YORUMLAR
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Yargıtay'dan müdürler için dikkat çeken fazla mesai kararı! Yargıtay'dan müdürler için dikkat çeken fazla mesai kararı! Telefon satıcısından şehit ve gazi ailelerine jest Telefon satıcısından şehit ve gazi ailelerine jest
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel FATİH'TE ÇALDIĞI TELEFONLA BANKA HESABINA GİRİP 214 BİN LİRA DOLANDIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE ÇALDIĞI TELEFONLA BANKA HESABINA GİRİP 214 BİN LİRA DOLANDIRDI - Son Dakika
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