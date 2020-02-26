FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Fatih'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.30 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Hacı Kadın Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan ahşap binaya merdivenle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

Alev topuna dönen bina

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

İtfaiye ekipleri

Merdivenle müdahale

Ekiplerin çalışmaları

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