Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika

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Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı
6 saat önce
FATİH'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:42 Kaynak: DHA
FATİH'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı. İtfaiye
tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 22.30 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Hacı Kadın Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan ahşap binaya merdivenle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.
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