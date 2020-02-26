Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika

Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı

6 saat önce

Fatih'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı.

Fatih'te 2 katlı ahşap binanın en üst katı alev alev yandı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.30 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Hacı Kadın Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan ahşap binaya merdivenle müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Fatih'te iki katlı ahşap bina alev alev yandı

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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