FATİH'TE İKİ KATLI AHŞAP BİNA ALEVLERE TESLİM OLDU - Son Dakika

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM Özgür EREN İSTANBUL DHA- FATİH'te iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Hoca Giyasettin Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk ahşap binada saat 6.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt ve hurda malzeme toplayan yabancı uyruklu kişilerin kaldığı binadan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir odada başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Eminönü, Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekipleri yangına iki yönden müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle bina kullanılmaz hale geldi.

YANGIN CEP TELEFONUNDA

Ahşap binada çıkan yangın çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin sardığı binaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mahalle sakini Enver Örnek,Burada Afganlar kalıyor. Kağıt ve koli topluyorlar. Ben de yangını görerek buraya geldim dedi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.