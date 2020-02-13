Fatih'te iki katlı binada yangın 2 - Son Dakika
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Fatih'te iki katlı binada yangın 2

6 saat önce

FATİH'TE İKİ KATLI BİNADA YANGIN 2 Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ - FATİH'te iki katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

FATİH'TE İKİ KATLI BİNADA YANGIN 2

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ - FATİH'te iki katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, 13.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi Sokak'ta iki katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yeri çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi . İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Öte yandan yangının çıkmasına sebep olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Çevre sakini Mehmet Kaya, "İçeri de olanlar vardı. Kapıya vurdum. Hepsi çıktı. Yan tarafta oturan bir kişi var. Uyuşturucu kullanıyor. Yangını onun çıkardığını söylüyorlar" diye konuştu.

Fatih'te iki katlı binada yangın 2

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:49 Kaynak: DHA
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