Son Dakika Haberleri: Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

51 dakika önce

Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde iki katlı binada yangın çıktı.

Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde iki katlı binada yangın çıktı. Alevler içinde kalan evde bulunan 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkarken, evde mahsur kalan 69 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yangın, saat 03.15 sularında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Kaledibi sokakta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alevler içinde kalan evde bulunan 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bir kişi ise, içeride mahsur kaldı. Alevler yan tarafta bulunan gecekonduya da sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yaralı şahısı hastaneye kaldırdı. Yangın çıkan binada yapılan incelemede içeride bir kişinin mahsur kaldığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin içeride yaptıkları çalışmalar sonrasında 69 yaşındaki Bilal Öztü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Öztü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:02 Kaynak: İHA
İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekipler sağanakla mücadele ederken göle dönen yol ortasında çorba keyfi yaptı İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 05:53:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]