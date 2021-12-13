Fatih'te iki katlı gecekonduda alev alev yandı - Son Dakika

- Fatih'te iki katlı gecekonduda alev alev yandı

İSTANBUL - Fatih Yedikule'de bulunan iki katlı gecekondu henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Gecekondu kullanılmaz hale gelirken, mahallede büyük panik yaşandı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Samancıodaları Sokak'ta bulunan iki katlı gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı gecekondu henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar mahallede büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede söndürülürken, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, gecekondunun kimse tarafından kullanılmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.