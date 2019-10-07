Son Dakika Haberleri: Fatih'te iki katlı metruk bina alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Fatih'te iki katlı metruk bina alev alev yandı

1 saat önce

Fatih'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Fatih'te iki katlı metruk bina alev alev yandı, System.String[]

Fatih'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.


Yangın, 06.00 sıralarında Fatih İlçesi Hocagıyaseddin Mahallesi Divan Efendi Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye içinde kimsenin olmadığı binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine yangının olduğu yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun alevlerin yükseldiği binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süre içinde müdahale edilen yangın da her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


İki katlı metruk bina ise tamamen kül oldu. Ekipler, binada bir süre duman ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Çıkan yangında da herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de Oktoberfest etkinliğinde trafo patladı: 4 yaralı
Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 08:50:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te iki katlı metruk bina alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]