Son Dakika Haberleri: Fatih'te iki katlı metruk bina alev alev yandı
Son Dakika Güncel Fatih'te iki katlı metruk bina alev alev yandı

Fatih'te iki katlı metruk bina alev alev yandı

1 saat önce

Fatih'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Fatih'te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.

Yangın, 06.00 sıralarında Fatih İlçesi Hocagıyaseddin Mahallesi Divan Efendi Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye içinde kimsenin olmadığı binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangının olduğu yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun alevlerin yükseldiği binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa süre içinde müdahale edilen yangın da her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İki katlı metruk bina ise tamamen kül oldu. Ekipler, binada bir süre duman ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Çıkan yangında da herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Davut Has/İHA)

Fatih'te iki katlı metruk bina alev alev yandı

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası
Sinir krizi geçiren kadın evi ateşe verdi iddiası Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:35:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te iki katlı metruk bina alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]