Fatih'te iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

FATIH'te iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, Fatih, Hoca Gıyasettin Mahallesi, Süleymaniye İmareti Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk durumda olan iki katlı binanın çatı katından dumanlar geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa süre bütün çatıyı sararken çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve Eminönü İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine varan ekipler alev alev yanmakta olan çatıya müdahale etti. Alevler çevredeki binalara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.Yangın nedeniyle polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

- İstanbul