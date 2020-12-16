Fatih'te iki kişi bir kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar - Son Dakika

Fatih'te iki kişi bir kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar

16.12.2020 17:14

Fatih'te, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi zilini çaldıkları kadını önce spreyle bayılttılar, sonra evdeki altın ve ziynet eşyasını çaldılar.

Fatih'te, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi zilini çaldıkları kadını önce spreyle bayılttılar, sonra evdeki altın ve ziynet eşyasını çaldılar. Yaklaşık 10 bin TL civarında ziynet eşyası çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Topkapı Urban Sokaktaki 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, apartmana girerek Vahide Odacıl, isimli kadının zilini çalmaya başladı. Zanlılar, kapının açılmasıyla birlikte evde tek başına olan kadının yüzüne sprey sıkmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Odacıl, bir anda yere yığılarak bilincini kaybetti. İki gaspçı, yatak odasına girerek kadına ait içinde altın bilezik, yüzük olan yaklaşık 10 TL değerindeki ziynet eşyasını çalıp kaçmaya başladı.

Yaklaşık, yarım saat sonra kendisine gelen Vahide Odacıl, oğlunu arayarak yardım istedi. Bunun üzerine oğlu, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri kadına müdahale ederken, polis inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Neye uğradığını bilmediğini anlatan Vahide Odacıl, "Birden bire kapı çalındı. Ben de otomatiğe bastım. Sonra kapıyı açtım kim o diye, sizin gibi mesafede karşımda iki kişi duruyordu. Ben de kim olduklarını bilmeye kalmadan sprey sıktılar. Ben kedimi şurada köşede buldum. Bir daha da ayılamadım çünkü üzerinde yarım saat-bir saat geçmişti. Kalktığımda yatak odasındaydılar, orada ziynet eşyamız vardı, onu aldılar. Ben yalnızdım, normal maske vardı, gözlerinden tanıyamadım. Hiç konuşmadılar. Sormaya fırsatım da olmadı. Kimsiniz demeye fırsatım olmadı. Para yoktu, bilezik ve küçük altın vardı. Normalde eşimle kalıyorum, pandemi dolayısıyla işe gidiyordu. İşe gidince tek başıma kaldım" diye konuştu.

(Medeni Topaloğlu - Yunus Emre Şeker/İHA)

Fatih'te iki kişi bir kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar
Fatih'te iki kişi bir kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar
Fatih'te iki kişi bir kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar
Fatih'te iki kişi bir kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar

Topkapı, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te iki kişi bir kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar - Son Dakika


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