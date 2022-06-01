Fatih'te iki kişi, ellerindeki satır ve bıçaklarla etrafa korku saçtı! Polisin dur çağrısına uymayan bir şüpheli bacağından vuruldu, diğeri kaçtı - Son Dakika
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Fatih'te iki kişi, ellerindeki satır ve bıçaklarla etrafa korku saçtı! Polisin dur çağrısına uymayan bir şüpheli bacağından vuruldu, diğeri kaçtı

01.06.2022 09:43

İstanbul Fatih'te iki kişi, ellerindeki satır ve bıçaklarla etrafa korku yaydılar. Polis ekiplerinin ikna çağrılarına cevap vermeyen saldırganlardan biri bacağından vurularak yakalanırken diğer saldırgan olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da ellerinde bıçak ve satır olan 2 şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle etrafa saldırmaya başladı. Saldırganları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna olmayan ve etrafa saldırmaya devam eden Ulvi Ç. isimli saldırgan bacağından vurularak yakalandı.

DİĞER SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Diğer saldırgan ise etraftaki kalabalığı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Yaralı saldırgan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşlar sokak ortasında kalabalık bir şekilde çığlıklar atıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyor. Vatandaşlar çığlık atarken birkaç vatandaş birbirini itekliyor. Bir saldırganın bacağından vurularak yakalandığı diğer saldırganın ise kaçtığı olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te iki kişi, ellerindeki satır ve bıçaklarla etrafa korku saçtı! Polisin dur çağrısına uymayan bir şüpheli bacağından vuruldu, diğeri kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te iki kişi, ellerindeki satır ve bıçaklarla etrafa korku saçtı! Polisin dur çağrısına uymayan bir şüpheli bacağından vuruldu, diğeri kaçtı - Son Dakika
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