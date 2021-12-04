FATİH'TE İKİ METRUK BİNA YIKILDI; OKUL BAHÇESİ GENİŞLETİLECEK - Son Dakika

Fatih ilçesinde Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu'nun yanında bulunan metruk iki bina yıkıldı. Yaklaşık 200 metrekarelik alanda bulunan bina, okul bahçesine dahil edilecek.

Fatih Belediyesi ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan, depreme dayanıksız, taşıyıcı sisteminde tahribatların oluştuğu, vatandaşların sağlık, mal ve can güvenliğine yönelik tehlike oluşturan, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu olan binaların 'Güvenli Fatih Projesi' kapsamında yıkımına başlandı. Bu kapsamda Ayvansaray Mahallesi, Çınçınlı Sokak'taki Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu'nun yanında bulunan iki metruk bina yıkıldı.

ATATÜRK'ÜN 10'UNCU YIL HEDİYESİ OLAN OKULUN BAHÇESİ GENİŞLEYECEK

'Güvenli Fatih Projesi' ve yıkım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Demirkan, mahallede bulunan okulun önemli bir özelliği olduğuna dikkat çekerek, 'Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulumuzun Cumhuriyetimizin 10'uncu yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün 10'uncu yıl hediyesi olarak yapılma talimatı verdiği 10 okuldan bir tanesi. Bu metruk binanın yıkımıyla da okulumuzun bahçesini genişleteceğiz. Burada daha güvenli bir alan oluşturacağız' dedi.

YAKLAŞIK 250 METRUK BİNA VAR

Metruk binalarının tespitinin yaşayan bir süreç olduğunu hatırlatan Demirkan, 'Geçtiğimiz 15 gün içerisinde sahada yaptığımız son çalışmada 230 civarında metruk bina tespit ettik. Vatandaşlarımızın da şiddetli şikayetleri var. Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Bu binalarda yaklaşık 10 yıl öncesine kadar yaşayan insanlar vardı. Fatih'te metruk binaların yıkımını tescilli ve tescilsiz eserler olarak birkaç sınıfa ayırabiliriz. Tescilsiz olan binaların yıkımları mülkiyet sahiplerinin rızası ve bilgisi dahilinde kısa süre içerisinde gerçekleştirilebilmekte. Tescilli olan eserler aynı şekilde yerlerine yapılabilecek halde projeleri yapıldıktan sonra aslına uygun projelendirilebilecek şekilde belgelendikten sonra ancak yıkımları gerçekleştirilebiliyor' ifadelerini kullandı.

2019'DAN BERİ 400'E YAKIN BİNA YIKILDI; VATANDAŞLAR FATİH'İ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın göreve başladığı 2019 yılından itibaren ilçede yaklaşık 350-400 binanın yıkıldığını dile getiren Demirkan, 'Özellikle donatı alanlarında bulunan, yerine ticari vs. yerleşim yerinde yapılamayacak binaların yıkımını da gerçekleştiriyoruz' dedi.

En önemli projelerinden birinin kara surları içerisinde Yedikule Hisarı'nın devamında yapılan yıkımlar olduğuna dikkat çeken Demirkan, sözlerini şöyle tamamladı:

'Burada yine vatandaşımızın rızasına dayalı olarak yaptığımız kamulaştırmalar akabinde yıkımları gerçekleştiriyoruz. O bölgede bugüne kadar yaklaşık 900 tane mülkiyete dair hisse satın alındı. 400'e yakın bağımsız bölüm yıkılmış durumda. İnşallah önümüzdeki yıl ya da 2 yıl içerisinde Yedikule Hisarı'nda restorasyon müzesi olarak vatandaşlarımız gezdikten sonra Marmara Denizi'ni gözlemledikten sonra oradan bisikletlerine atlayıp, Yedikule'den Topkapı'ya, Topkapı'dan Vatan Caddesi'ne kadar gidebilecekleri, tamamen yeşil, sosyal doku alanı olan bir bölgede Fatih'i yaşamaya devam etmiş olacaklar.?