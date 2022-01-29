Üye Girişi
Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı - Son Dakika

Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

29.01.2022 10:21
Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

FATİH'te kamyonun altına giren kişi, kamyon şoförü ve çevredekilerin tüm uğraşlarına rağmen kamyonun altından çıkarılmadı.

FATİH'te kamyonun altına giren kişi, kamyon şoförü ve çevredekilerin tüm uğraşlarına rağmen kamyonun altından çıkarılmadı. Sarhoş olduğu öne sürülen kişiyi olay yerine çağrılan polis ekipleri çıkardı.

Görüntüler sabah saatlerinde Laleli Gençtürk Caddesi'nde kaydedildi. Sarhoş olduğu öne sürülen bir kişi, park edilen kargo şirketine ait kamyonun altına girdi. Sesleri duyan kamyonun şoförü, araçtan inip, baktığında kamyonun altında yatan kişiyi fark etti. Kamyon şoförü ve çevredekiler, yatan kişiyi buradan çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Durum, polise bildirildi. Kamyonun altına yatan kişi, polis ve esnafın uzun uğraşları sonucu, buradan çıkarıldı. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenilen kişi olay yerinden uzaklaştı.

"KENDİNDE DEĞİLMİŞ"

Esnaf Mustafa Türkmen, "Kargo kamyonu akşamdan beri park halindeymiş. Sabah geldiklerinde altta bir kişinin yattığını fark ediyorlar. Bakıp görüyorlar sonra çıkarmak istemişler. Sarhoşmuş. Kendinde değilmiş. Polis geldi, çıkarttılar. Herhalde kendine yatacak yer aramış, orayı bulmuş." dedi.

Esnaf Ayhan Türkmen ise, "Adam kamyonun altına girmişti. Sarhoştu. Zorla çıkardılar. İki tane polis geldi, çıkardı. Alttan demir sesi geldi, baktıklarında gördüler." diye konuştu.


Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
YORUMLAR
500

Türkmen, Esnaf, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı - Son Dakika


3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş         
10:17
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00

Son Dakika Haberleri
10:16 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş
10:07 Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı
10:07 Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi
10:05 Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!
10:04 Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
09:51 Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?
09:49 Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 10:30:22. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement