Fatih'te ilginç görüntüler; kamyonun altına giren kişi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı - Son Dakika

FATİH'te kamyonun altına giren kişi, kamyon şoförü ve çevredekilerin tüm uğraşlarına rağmen kamyonun altından çıkarılmadı. Sarhoş olduğu öne sürülen kişiyi olay yerine çağrılan polis ekipleri çıkardı.

Görüntüler sabah saatlerinde Laleli Gençtürk Caddesi'nde kaydedildi. Sarhoş olduğu öne sürülen bir kişi, park edilen kargo şirketine ait kamyonun altına girdi. Sesleri duyan kamyonun şoförü, araçtan inip, baktığında kamyonun altında yatan kişiyi fark etti. Kamyon şoförü ve çevredekiler, yatan kişiyi buradan çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Durum, polise bildirildi. Kamyonun altına yatan kişi, polis ve esnafın uzun uğraşları sonucu, buradan çıkarıldı. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenilen kişi olay yerinden uzaklaştı.

"KENDİNDE DEĞİLMİŞ"

Esnaf Mustafa Türkmen , "Kargo kamyonu akşamdan beri park halindeymiş. Sabah geldiklerinde altta bir kişinin yattığını fark ediyorlar. Bakıp görüyorlar sonra çıkarmak istemişler. Sarhoşmuş. Kendinde değilmiş. Polis geldi, çıkarttılar. Herhalde kendine yatacak yer aramış, orayı bulmuş." dedi.

Esnaf Ayhan Türkmen ise, "Adam kamyonun altına girmişti. Sarhoştu. Zorla çıkardılar. İki tane polis geldi, çıkardı. Alttan demir sesi geldi, baktıklarında gördüler." diye konuştu.