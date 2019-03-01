Fatih'te İnşaat İskelesi Çöktü
29 dakika önce
Fatih'te yıkımı devam eden 4 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü.
Fatih
'te yıkımı devam eden 4 katlı binanın inşaat iskelesi çöktü. İskele, tek katlı evin ve park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.
Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Fatih Emin
Sinan Mahallesi Pertevpaşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkımı devam eden 4 katlı binanın inşaat iskelesi henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüye çöken iskele tek katlı evin ve park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri sokağı kapatarak yaya geçişine izin vermedi.
Sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, iskelenin devrildiği ev ve park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:57 Kaynak: İHA
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